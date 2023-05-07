疑因出閘太慢起爭執　內地漢為母出頭掀打鬥　2男1女涉事被捕

自中港通關後，兩地居民往來變得更為方便，適逢剛過去的五一長假，香港街道、公共交通工具不乏內地人身影。不過，有旅客在內地社交平台表示，在佐敦港鐵站出閘時，疑因其同行母親出閘太慢，引起後面的中年男子不滿，一直謾罵和以手袋砸其母的頭部，令他一怒之下衝上前跟對方打架。惟事件過後，他們涉「公眾地方打架」被拘捕後，事主今日(7日)才獲保釋回深圳。

事主於貼文指，由於其母不習慣使用港鐵站的舊式閘機，即用手推旋轉扶手出閘，故花多了時間出閘，卻疑因出閘太慢，突然被人指着鼻謾罵，更用手袋砸母親的頭部，令他頓時怒髮衝冠，跟先出手打人的男子打架。其後他再報案求助，與一同打架的中年漢被帶走接受調查。事主被拘留至今早才獲保釋，現時已返回深圳。

事件引起網民極大討論，例如有人指應主動要求執法人員調查和問進度，打架後到醫院驗傷等。不過也有網民認為事主也有不對的地方，「別在這裏煽風點火，這事情發生在哪裏都是一樣，打人就是不對」。

執法人員回覆傳媒查詢時表示，事發於昨早8時半，一對母子(即事主及其母)在佐敦站出閘時，因行李箱被卡在閘機無法前行，隨後的另一對母子疑不滿等候時間太長，雙方初則口角，繼而動武。涉事女遊客(相信是事主母親)後來被打致額頭受傷；另一男子則眼角受傷。傷者被送到伊利沙伯醫院，人員最終拘捕兩男一女(即事主及另一對母子)，涉嫌在公眾地方打鬥。