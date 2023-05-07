乙明邨誤殺案保安員死得突然　妻子：佢當緊值冇理由有問題

沙田乙明邨停車場發生誤殺案，死者阮培恩(69歲)與妻子及2名兒女，同住邨內明恩樓一單位。阮太對丈夫突然身故感到「好突然」，並指「如果係普通拗撬，冇理由我先生會出事，如果畀對方粗聲粗氣咁鬧，一個老人家實會粗氣粗氣回鬧。或者大家有啲摩擦，但真實情況係點，我唔夠膽講。不過我先生喺度當值，冇理由佢會有問題。」

阮太續稱，今日凌晨1時聽到拍門聲，以為是其他單位，但拍了幾次後，她才證實是其單位，於是開門了解。有執法人員告知其丈夫入了醫院，要她到醫院，因此她與2名兒女一齊趕至醫院，由1點幾等到5點才能見丈夫最後一面，「佢擘開晒口，死得好慘」，由於她不可走得太近及撫摸，只能離遠「睇一睇」。

現年71歲的阮太表示，她18歲時認識丈夫，2人陪伴超過50年，兒女亦年過40歲，夫妻至今仍然恩愛，絕少吵架。丈夫做保安員7至8年，初時做早及夜更，後來夜更有人離職，在請不到人手的情況下，丈夫轉做夜更。每朝早7時回家，然後睡覺到下午1時起床，兩夫妻就會落街食午飯。平時夫妻亦會遊巴士河，由沙田坐到上環信德中心旁邊的巴士總站，在附近行一圈後，又乘車回家，有時又去西貢行下。

阮有吸煙習慣，每日吸6至7支煙，約50歲時證實患鼻咽癌，經過治療後痊愈，但仍需定期覆診抽血檢驗、及每日服食8種藥控制病情。阮太原本做大廈保安員，64歲時因腳傷退休，兒子則任運輸司機。