沙田美食市集重開　市民再度排隊入場　有展商提早離場

沙田美食市集在今天(7日)中午因天雨關係暫停開放，至約下午3時45分，大會對外宣布市集會下午4時重開，但在民安隊協助下，場外聚集市民才得知消息。據《東網》記者在現場所見，約60、70市民陸續排隊等候。至下午4時場地再次開放予市民內進，惟天氣亦再次變壞，雨勢轉大及有雷暴。

現場所見，大部分參展商臉容表情與港府「開心香港」主題有兩極對比。記者在現場嘗試訪問商戶了解安排情況及意見。有參展商不滿大會安排失當，認為在通知暫停開放後，再沒有作出任何溝通，要商家們乾等三小時，惟期間有同事疑似示意不能接受訪問。另有售賣涼茶及酒品的檔販，記者見其滿臉愁容，及在叫賣「蝕本價促銷」，遂向前了解情況，惟店主聽到為傳媒訪問後，態度轉差並稱「無嘢不滿，無嘢補充」。商戶情況疑似被要求不能向傳媒表達負面意見。

而較早前，有參展商工作人員向記者表示，自中午暫停後，大會一直無通知何時重開，至少有兩成參展商選擇離場。現場所見有不少參展商在暴雨下狼狽離場，更不時倒翻貨品，不少玻璃商品打爛倒滿一地。而有住在沙田、火炭地區的市民特意到場試美食，惟在3時許時食閉門羹，市民黃小姐表示理解天雨關係要暫停開放，惟指參展商比較閉翳。