政Whats噏：縮班殺校潮殺到　鄧飛促教局改思維做嘢

中小學生流失情況持續擴大，根據教育局最新數據推算，2022至23學年流失約27萬名中小學生，流失率大約係4%。曾任中學校長嘅議員鄧飛近日出席議員楊永杰嘅網上節目，傾到縮班殺校嘅問題。為咗遏止殺校風潮，佢建議教育局係外地招收學生，仲要做做好配套 同宣傳工作，咁先可以追落後。

長洲中華基督教會長洲堂錦江小學早前都接獲教育局通知，話今年9月不獲准開辦小一課程，隨即響起殺校嘅警號。不過，鄧飛就覺得因為近年出現移民潮加上老師提早退休，有幾千個老師離職空缺嚴重，有啲學校仲出現請唔到人嘅情況，一班老師就暫時仲未感受到有壓力。

但鄧飛認為老師遲早會感受到有威脅，所以佢認為教育局有必要增加學生來源，從外地搵啲學生嚟。佢話依家有「來港入讀入境指南」，對內地、澳門、台灣同越南等地嘅人來港讀書有所限制，但佢覺得呢啲嘢其實係一夜之間可以改到，而關鍵係要提供配套，如果唔係即使開放咗外地學生嚟香港，呢啲人嘅首選都只係國際學校，而唔係本地學校，就算去都只會係去Band1或者傳統名校 ，亦只會重複番現時有啲學校好多人爭，有啲學校無人爭「貧富懸殊」嘅現象。

點解決學校貧富懸殊嘅問題？鄧飛要求教育局改改現時嘅思維，又批評教育局之前話文憑試淨係服務本地學生呢個諗法「係錯㗎」。佢仲認為如果要增加學生源，教育局要做好宣傳工作，仲話其實香港喺「學生成長支援」係東南亞數一數二，舉例話一校有兩個駐校社工，覺得呢啲嘢一定要比人知。佢仲話每年都有好多地方嚟香港辦教育展，但就好少聽到香港去其他地方做教育展，不論中、小學或者政府都無搞。

唔單止要做好宣傳，佢覺得要增加學生來源長遠而言要優化教育，佢話新加坡近年積極向拓展收生「係香港勁敵」，人哋仲喺2019年有大規模教改，將職業教育同學術教育唔再劃分清楚，亦唔再按年級劃分學生，反而喺跟學生嘅程度再按科目劃分喎。