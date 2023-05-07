大埔女擅取店舖雨傘　網民斥不問自取　店主澄清已歸還

天文台今午(7日)發布今年首個紅色暴雨警告信號，本港多區均有大雨，有市民無帶遮外出慘變落湯雞。大埔有賣洋酒的店舖今日在社交平台專頁反映，一名女客人疑因沒帶傘的關係，擅自取用放該店放在門前的雨傘，更在網上發布有關閉路電視片段，呼籲當事人還遮。有網民得知事件後，批評女子不問自取；不過事至傍晚，店主亦已更新貼文，指女子已將雨傘歸還。

涉事店舖的店主在Facebook群組「大埔 Tai Po」貼文，無奈表示：「小姐，你借用完把雨遮麻煩拎返落舖頭，唔該晒」。從影片可見，涉事長髮女子從店門步出後，看見街上暴雨便轉身查看，發現店門前雨傘後便伸手取走，隨後開傘離開，並沒有告知店方人士。不少網民得悉事件後，留言批評，「不問自取，是為賊也」、「成個大埔形象俾妳搞『彎』晒喇」、「「好心啦，問句聲有幾難」。

惟至傍晚，店方刪除相關影片，並更新貼文指當事人已歸還雨傘，並解釋了原因及道歉，期望網民刪去相片，「多謝大家關心，相同片我都會刪去，無謂再發酵落去，亦都請各位大埔友高抬貴手可以刪去舊有照片，多謝大家」。