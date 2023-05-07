中環街頭10多人混戰　3外籍男女傷追緝5兇徒

中環發生街頭混戰，今日(7日)網上瘋傳一段3分35秒影片，片中可見10多人在雲咸街酒吧門外互相推撞毆打。片段一開始，10多人在路邊推撞，男子的粗口聲、女子的尖叫聲混雜在一起。同時見數名男子追逐毆打，有人跌落地上，遭人以腳狂踩，另有人好言勸交分開各人。期間，一名短褲男子執起地上玻璃樽加入戰團，但被人推開，當中一名穿白衫男子指着他大喝「走未呀」。其後，該男子被其他人勸他放下玻璃樽「擺低佢、放低佢」。

影片中段亦見到一名女子表現兇狠，檢起雜物掟向對方，一名藍衫男子將涉事男女驅趕「你走唔走？一陣拉埋你」，並叫拍攝影片人士「你唔X好拍片，講真」，拍攝者則回應指「你唔好點我，你後悔」，更叫對方「你走啦，你去打你嘅交，唔好理我」，同時指「睇住你班friend先，你班friend仲爆緊樽」。影片後期，混戰的男女亦陸續散去。

執法部門表示，昨日(6日)凌晨4時22分，1男2女外籍人士(21至22歲)，在雲咸街一酒吧消遣後，於雲咸街46至48號地下，與5名本地男子因禮貌問題爭執。5名本地男子揮拳毆打及以玻璃樽襲擊3名外籍男女後逃去，3人分別面、額受傷，均送院治理。案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，正追緝5名涉案男子歸案，當中2人約1.7米高。