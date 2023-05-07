政Whats噏：旅險從業員流失　姚柏良促保監局以資歷代學歷

香港旅遊業喺疫下冰封3年，唔單止好多導遊轉咗行，旅遊保險代理都有流失，加上保險業監管局早年更改旅遊保險代理嘅資歷要求，令業界喺銷售旅遊保險遇上一定困難。旅遊界議員姚柏良最近就聯同身兼行政會議成員嘅保險界議員陳健波約見保監局，希望當局可以放寬安排。

為咗旅客喺旅途上有更全面嘅保障，旅遊業界一般都會建議旅客買旅遊保險，而售賣旅遊保險嘅旅行社都必須有旅遊保險代理商負責人(RO)同旅遊保險代理，先可以銷售旅遊保險。但喺2019年起，保監局實施新嘅監管同發牌制度，修訂咗對旅遊保險代理商負責人同旅遊保險代理嘅資歷要求。喺新安排下RO需要擁有學士學位、具備至少5年旅遊代理業務嘅經驗，仲要包括至少2年管理經驗，而旅遊保險代理就需要DSE5科達到2級或以上成績，包括中文或英文同埋數學。

姚柏良就話收到業界反映，依家唔少有經驗嘅RO同旅遊保險代理出現流失，喺銷售旅遊保險上有一定困難，所以希望保監局喺處理業界申請嘅時候，盡量畀酌情權，容許佢哋以資歷代替學歷，以減低業界做RO嘅難度，等佢哋可以易啲賣旅遊保險。