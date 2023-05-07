內地母女粉嶺截的士　開車門爆玻璃遭司機索賠　網民質疑敲詐

2014年本港發生多宗的士爆車窗事件，當時有指質疑司機布局「屈乘客」賠償，惟事隔多年，類似事件疑再次重現。有女網民日前就在社交平台反映，指自己疑似目擊的士司機利用爆車窗一事，「敲詐」一對內地母女，後者最終付錢賠償，的士就駕車離去。但當網民本看車Cam後，卻發現當時內地女兒欲上車之際，碰車門邊框位置玻璃便突然碎裂，甚至沒有碰到車窗的玻璃。

女網民昨日在Facebook群組「車cam L(香港群組)」發文，指下午約1時許在於粉嶺宣道會陳朱素華紀念中學對開等候接小朋友放學，期間目擊上述情況。但由於當時未查看車Cam，只見地上有玻璃碎，並見兩母女與的士司機正在議論，內容大概是要求的士司機要求乘客一方賠錢，但後者以普通話多次強調非她們「整爛」，但最終亦見到女人「畀咗錢」，但網民表示未知確實金額，更唔知是否賠償予司機。

但網民在看了車Cam後，才發現原來拍到了事發經過，片中見到，兩母女當時截了的士，母親已坐在車內且後座車門半開，女兒走上前打開車門上車，詎料一碰車門邊框位置玻璃便突然碎裂，她當場受驚嚇。而的士司機亦下車檢查車窗，再與母女討論。事件引來網民熱議，質疑是否「屈錢」，「正常嚟講只係開車門就會爆玻璃，都唔會係關乘客事啦！」、「如果遊客中招，香港人形象就冇晒」。也有人指出是2014年的士車窗爆裂索賠敲詐重現。而樓主並明言，「如兩母女或其朋友見到此post，有需要可聯絡本人做證，希望幫到佢哋」。