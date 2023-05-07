寵物狗遭遺棄西貢　機構救起後揭患多病　目前需留院醫治

有網民早前在西貢發現一隻被主人遺棄狗狗，惟牠依然原地守候，忍餓忍渴等待主人回來迎接，事件引起眾多愛犬之人關注，並千方百計找機構協助。事隔3天，狗狗「肥仔」終被寵物中心救起，不過發現其感染心絲蟲、心臟發大、肺部有陰影，現時留院醫治中；另呼籲認識狗狗的朋友聯絡。

「RCAP 拯救遺棄寵物中心」在其Facebook專頁發文，指前一晚收到緊急求助，有村民約2日前於西貢見有人駕車到來，將肥仔抛棄在此處，義工趕赴現場了解情況。而在抵達時，已有一班有心人和獨立義工們亦趕至，盡一分力幫助肥仔渡難關。不過，或許人數眾多，致令狗狗受驚而逃脫。至前日(5日)再有人求助見到肥仔的蹤影，中心再次趕去救援，擾攘一番終於成功救起牠，但當時發現其腹部腫脹隆起，遂將其送醫就診。經檢查後，發現狗狗有晶片，證實已經絶育，名叫肥仔。惟驗血報告指其感染了心絲蟲、心臟發大、肺部有陰影。

中心表示，漁護署至今暫時仍未聯絡到肥仔的主人，亦好奇究竟是肥仔主人狠心拋棄，或是另有故事？並希望曾經認識肥仔的朋友可以提供有關資料。另強調，狠心丢棄患病狗等蓄意行為會受到追究。有網民得悉狗狗獲救的消息後，頓感放心，但望政府可盡快正視棄養問題。