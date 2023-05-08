中大與科技園設全港首間生產中心　先進治療免久等

過去5年在科學園從事生物科技的企業增長約4倍，惟本港一直未有獲國際認可的先進治療產品製造設施，只可從外地引入有關產品，往往涉及昂貴費用、運送及製作需時等問題而影響治療。香港中文大學與香港科技園公司合作設立「先進治療產品良好生產規範中心」，成為全港首個細胞和基因治療產品的生產基地，以縮短產品製作時間。中心將於今年6月正式啟用，期望今年年底前能將相關產品進行臨床應用。所研發的先進療法產品，長遠有助治療高風險疾病，例如癌症、心血管疾病等。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，目前全球共有10多種獲上市的先進療法產品，本港亦已引入其中一種獲批的「嵌合抗原受體T細胞」產品，至今已救治10多位血液腫瘤患者，臨床治療效果非常顯著。但由於本港一直未有獲國際認可的先進治療產品製造設施，只能引入外地有關的產品。

惟嵌合抗原受體T細胞治療的費用昂貴、運送需要等也是其治療的困難。中大指出，本港只有一供商，每次製作嵌合抗原受體T細胞需280萬港元；而且需先冷凍細胞並運往外地，當製造完成後，再運回本港，過程或需超過4周，部分患者可能因情況緊急而等不及。按本港現有機制，一年能接受「嵌合抗原受體T細胞」產品治療的病人相當有限。

「先進治療產品良好生產規範中心」研發的癌症藥物為「香港製造」，估計約需兩星期內就能產出新產品。中大校長段崇智補充，有關產品能令患者以自己的細胞補足自己的患處，就像以自己本能的細胞，將其培養，然後協助治療自己身體。假設病人患有骨關節炎，若能將自己的幹細胞以「良好生產規範」方法培養出來，再將其打入自己的關節之中，病人甚至可從輪椅站起身。