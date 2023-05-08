武漢「黑老大」被捕　戶籍地為香港　曾組織城中村改造暴力拆遷

湖北省黃岡市公安局上周六（6日）公布，盤據武漢多年的「黑老大」黃大發等一批犯罪嫌疑人在集中收網行動被捕，呼籲民眾提供關於黃大發等涉黑惡違法犯罪的線索。

黃大發曾任中共武漢市洪山鄉井崗山村黨委書記、武漢江宏集團董事長，曾組織城中村改造暴力拆遷行動。警方公布了17名犯罪嫌疑人的基本訊息，他們的戶籍地或現地址均為武漢市，其中黃大發戶籍地為香港，現址為湖北省武漢市洪山區。有網民聲稱，黃大發經歷多年軍旅生涯，35歲轉行，來到武漢市洪山鄉井崗村擔任黨委書記，同時兼任江宏集團董事長，該集團現已注銷。黃大發「統治」武漢長江以北所有的樓盤物業，是當地徹頭徹尾的「黑社會老大」，他的名字人盡皆知，足見影響力。

網民指，黃大發上任時，井崗山村委會的財務十分不理想，但他大力發展經濟，修路架橋組建房地產公司，不到3年時間還清該村的3,000多萬元人民幣（約3,408萬港元）外債，並在新一任換屆選舉中連任村書記。為了能夠順利拆遷和施工，黃大發開始擴大自己的保安隊伍，其中大部分是無業遊民，他們會手拿刀棍等出現在各類拆遷現場，高峰時期黃大發的保安隊伍多達400至500人。