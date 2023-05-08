東方日報A1：開心香港　紅雨收檔

港府施政亂龍，疫後經濟委靡不振，以為大灑公帑推行「開心香港」活動便可一洗社會頹風，惟多場「開心香港」活動皆甩轆，令市民掃興，商戶徬徨。香港天文台早於上月底已預告昨日的顯著降雨概率屬中高，即當時已預測昨日有55至69%機會本港平均累積雨量達10毫米或以上。結果一如所料，昨日多區下傾盆大雨，令到在沙田公園舉行的第二場新界美食市集在今年首個紅雨警告下一度暫停3句鐘，商戶被迫提早收檔，有銷售新鮮糕點商戶更索性免費派包提早離場，有商戶指生意額較前日大跌一半。商戶批評市集帳篷設計失當不能遮陽擋雨，當局亦無應變方案，令市民狼狽及難展歡顏。

一連兩日於沙田大會堂及沙田公園對出露天空地舉辦的開心香港新界區美食市集，昨午因傾盆大雨一度暫停開放，加上天文台先後發出黃雨及紅雨警告，現場市民狼狽萬分，有人指又濕又餓，只得一肚氣。本報記者昨午約一時到場視察，滂沱大雨下有職員拉閘，不准市民進入，大批市民「摸門釘」。多家參展商就被迫停業，職員坐在白色帳篷內，望天打卦，眾人愁眉不展，開心不了。

美食市集遇上紅雨，首當其衝是準備好大量美食的參展商，有不願出鏡的展商職員指突然暫停市集令他們大失預算，又指天文台一早預測昨日會下大雨，批評港府「無可能唔知」，應一早通知商戶及市民做好兩手準備，如改到社區中心等有蓋場地舉辦美食市集。銷售新鮮麵包糕餅的展商黃小姐直指，天雨關係無法營業，只好將約幾千元貨品免費送給其他參展商及場內市民，提早收檔。

售賣保健品的迪高公司營運經理曾志雄指，突如其來的紅雨令商戶不知所措，停業期間只能望天打卦，雨勢大亦導致水浸，有其他商戶的貨品被浸壞，幸好他準備了車仔「晾高」貨品才免招損失，但天氣惡劣人流較上周六（6日）大減，他估計生意額較首日大減一半。他指市集的出發點不錯，但帳篷設計有待改善，「好似工展會嗰啲有簷篷伸出嚟可以遮風擋雨，依家啲人日曬雨淋，買都買得辛苦！」

曾認為，港府在夏天舉辦露天市集時要考量天氣，因夏天炎熱亦時有大雨，應考慮在室內舉行減少不便。他指，市集毋須租金，惟需要繳納5,000元保證金，商戶必須開業至當日下午6時才可取回，若有商戶提早離場就會變相蝕了保證金，故員工都只能守候到完結。

售賣日本酒的朱先生批評大會安排失當，在昨午一時許通知市集暫停開放後，再沒有任何溝通，令他們乾等3小時。有售賣涼茶及酒品的檔販以「蝕本價促銷」叫賣，盼盡早散貨，本報記者見其滿臉愁容遂向其了解，店主卻稱「無嘢不滿，無嘢補充」。

市集暫停開放期間持續大雨，本報記者直擊多個參展商職員在雨下狼狽運送貨品離場，亦有人疑因受天雨影響而弄翻玻璃商品，碎片散落一地。市集雖於昨日下午4時重開，惟天雨下入場人數大不如前，而市集亦按原定安排於昨日下午6時結束，未有加時讓商戶追回生意。

至於第3場美食市集將在下月3及4日在觀塘海濱「發現號」舉行，該處亦是戶外場地，市民及商戶要開心歎美食及做生意，還得冀盼天公作美。

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