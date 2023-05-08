品牌發展基金疫下申請量跌　生產力促進局：現已復常兼反升

為協助本港企業拓展海外市場，港府於2012年注資設立「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金(BUD專項基金)」，資助企業購買機器、招聘人生及在海外目標市場做推廣。該基金執行機構生產力促進局表示，過去兩年新冠疫情期間申請量輕微下跌，但現時已復常並且有所上升，截至2月底已批核約5,700宗申請，涉及約34億港元資助，受惠企業約4,100間。

申請該基金的荃灣一間食品代工廠，主要生產朱古力和烘焙產品，但不會以自家品牌銷售，而是為不同客戶、品牌調配產品配方，提供研發、設計、生產、包裝，以至送貨的一條龍產品製造服務。該代工廠覷準粵港澳大灣區市場，於是撰寫建議書申請該基金，闡述如何在內地發展，並提交財務報表、報價單、公司運作證明等；最終獲該基金資助在內地聘請員工，參與展覽接觸到更多內地客戶，並購置旋轉焗爐以增加烘焙產品的產能。

該基金推出11年，期間港府多次向基金注資，每間企業可獲得的累計資助上限也由最初50萬港元，逐步提升至現時700萬港元。該基金資助企業拓展業務的地域亦由內地市場，擴大至37個經濟體，包括新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳洲等。生產力局定期舉辦簡介會協助企業申請，早前更推出「資助易」平台及流動應用程式，提供一站式服務，如果文件齊備，最快60天可完成審批。