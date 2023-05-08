研中港器官移植互助機制　消息指本地專家團下周到廣東交流

女嬰芷希成本港首宗內地器官捐贈移植至香港病人的個案。有消息指，政府正安排本港移植專家下周到廣東省交流，以助研究擬定本港與內地恒常器官移植的互助機制安排，而捐贈者與被捐贈者的身份互不知曉，只會在捐贈者家屬及移植者同意下公布概括資料。

消息指，政府正邀請本地移植專家前往廣東省，到訪國家衞生健康委員會織器官移植與醫療大數據中心」，以便了解內地器官捐贈的情況，同時或會試用「中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）」，屆時料會與中心主任王海波會面探討。據知本港隨行人員包括醫管局行政總裁高拔陞，以及不多於10名移植醫生參與。

在擬議的互助機制下，本港器官會優先配對本港病人，若無法配對則會到內地配對，內地亦是同樣做法。對於日後會否公布每宗跨境器官移植個案，消息又指若在移植前就公布捐贈者身份有違倫理，但之後或會在捐贈者家屬及移植者同意下，手術後公布概括資料，以及向公眾公布所捐贈之器官；而捐贈者及移植者之間不知對方身份，亦不會知道器官是否屬「跨境捐贈」，此安排與現時本港安排一致。