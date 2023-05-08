港府要求Google刪183項目　48%無移除　包括羊村書籍

美國科技公司Google最新一期《資訊公開報告》顯示，去年下半年收到港府56次要求移除資料，涉及183個項目。該183個項目中，有130個項目是涉及YouTube。此外，有70%項目(128個)是執法部門提出，有55個項目被指危害國安，包括有網頁和資料夾包含《羊村》系列書籍。48%項目(88個)Google未採取行動移除。

根據統計，去年下半年收到要求移除的項目有130個，當中55個項目涉國家安全，52個項目涉及隱私權及安全性，29個涉及冒用他人身份等。當中130個項目涉YouTube，49項目涉網頁搜尋。提出要求的包括有執法部門及資料保護主管機關等，當中前者佔70%。就該些項目，48%項目Google未採取行動移除；共44%已移除、因法律規定而移除、因政策規定而移除；其餘的則是資訊不足及找不到內容。

Google指小組會評估每個要求，例如指收到本港執法部門提出兩項要求，希望移除一個 Google協作平台網頁和3個Google雲端硬碟資料夾網址，這些網頁和資料夾包含《羊村》系列書籍。該部門聲稱這些書籍經法院判定為煽動性刊物。Google未針對相關雲端硬碟資料夾網址採取行動，另自今年一月起，該協作平台網頁中已找不到相關內容。此外，執法部門提出12項要求，要求移除26則Google Ads廣告，聲稱廣告冒用政府高層官員的身份，欺騙使用者竊取個人資訊。經審查，其中19則廣告已移除；6則審查時已移除；剩下1則廣告找不到內容。