中國戲曲節六月回歸　維園搭大戲棚演壓軸粵劇

由康樂及文化事務署主辦的中國戲曲節（戲曲節）闊別三載後，今年再次集合一眾優秀劇團，於6月至10月期間為觀眾精選九台涵蓋京劇、曲劇、川劇、漢劇、粵劇、婺劇、崑劇和越劇的高水平戲曲節目。戲曲節壓軸將在維多利亞公園搭建大型戲棚，演出「太平處處是優場 — 維園粵劇戲棚匯演」，由多位香港頂尖名伶上演多齣傳統粵劇戲碼，體現香港地道戲曲文化的獨特景致。售票及節目詳情容後公布。

今年戲曲節的「粵劇武生藝術專場」由本地著名粵劇武生廖國森夥拍名伶李龍、尹飛燕和阮兆輝等，演出有「武生王」美譽、已故名伶靚次伯的名作，包括《六國大封相》、《龍鳳爭掛帥》、《碧血寫春秋》和《十奏嚴嵩》，其中《龍鳳爭掛帥》的「葬馬」更是近二十年來絕少在舞台上演。

另外，江蘇省蘇州崑劇院將來港上演青春版《牡丹亭》上中下本，此劇由著名作家白先勇策劃並擔任總製作人，並由梅花獎得主沈豐英和俞玖林攜手演繹。戲曲節亦會呈獻不同劇種的《白蛇傳》，先由北京京劇院張君秋入室弟子、中國戲劇梅花獎（梅花獎）得主王蓉蓉將演出張派青衣名劇《狀元媒》、《詩文會》和《金山寺．斷橋．雷峰塔》。四川省川劇院則帶來極富巴蜀韻味的《白蛇傳》，其院長兼梅花獎「二度梅」得主陳智林另擔綱演出川劇經典《和親記》。而浙江婺劇藝術研究院將演出「文戲武做」的《白蛇傳》以及多齣折子戲。

觀眾可在戲曲節期間欣賞到在香港舞台難得一見的漢劇和曲劇。漢劇是中國最古老的劇種之一，至今有近四百年歷史。武漢漢劇院首次參與戲曲節，演出三齣經典劇目《宇宙鋒》、《亡蜀鑒》和《二度梅》。而河南省曲劇藝術保護傳承中心將會演出三齣代表劇目《風雪配》、《卷席筒》和《陳三兩》，呈現河南風韻。今年戲曲節邀得逾十位越劇界梅花獎得主雲集香江，在「越劇梅花獎星光薈萃」中上演四齣越劇小生流派長劇《紅樓夢》、《珍珠塔》、《梁山伯與祝英台》和《何文秀》，齣齣經典。