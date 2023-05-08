暑熱警告3級制5.15起推行　紅級以上籲紮鐵等極重勞動工人停工

夏日天氣酷熱難擋，在戶外工作中暑的風險極高。勞工處今日(8日)宣布，新的《預防工作時中暑指引》將於本月15日開始推行，指引內容涵蓋工作的熱壓力風險評估和針對不同風險因素的預防中暑措施。當中用作評估熱壓力水平的「工作暑熱警告」，共分為黃、紅、黑，3個級別；當警告達至紅色級別或以上，紮鐵工人、棚架工人等從事極重勞動的僱員，或需暫停工作。

新指引適用於需要處在戶外進行工作或在沒有安裝空調系統的室內地點進行的工作。而指引中基於香港暑熱指數發出的「工作暑熱警告」，其將分為黃色、紅色及黑色3個級別，供僱主及僱員知道工作環境的熱壓力水平，適時採取預防措施。當暑熱指數達至32或以上，從事極重勞動如紮鐵工人、棚架工人、正接受體能訓練的僱員等將建議暫停工作。

勞工處副處長(職業安全及健康)馮浩賢表示，指引可為僱主及僱員在暑熱天氣工作安排提供參考；而若不幸有僱員因工作中暑發生意外，僱主提交的工作地點熱壓力風險評估表格將可成為重要依據。他又指，當局在職業安全方面有設立巡查隊，在過去兩年共進行26,000次巡查，合共發出14封警告信及2宗檢控個案。

勞工處高級職業環境衞生師(發展)黃志清指，在「工作暑熱警告」生效後1小時內，將建議僱主按指引增加僱員每小時的休息時間，及採取預防控制措施如增加散熱設施等。