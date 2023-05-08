曾報溝女課程　事主供稱拒絕交錢後　對話影片遭「鬼王」放上網

自稱「鬼王」的網紅去年開全方法真人特訓班，收費近萬元美金教男人「溝女」心法技巧。當學員付學費後，「鬼王」卻又涉嫌要求他們另繳大筆費用作「形象改造」，被指違反《商品說明條例》。事件牽涉兩名事主，涉款約54萬港元。「鬼王」否認兩項誤導性遺漏的營業行為罪，案件今（8日）在東區法院開審。被告無律師代表，庭上多次以「鬼王大狀」自居。其中一名事主供稱，當他拒絕交錢做形象改造後，「鬼王」就斥他「大逆不道」、「養唔熟」，要「逐出師門」，不許他繼續上特訓班之餘，更將他與「鬼王」見面的片段公諸於世，說要「殺一儆百」。

33歲被告周柏賢，自稱「鬼王」。其中一名姓鄭事主供稱，2022年1月，他見到被告在Patreon宣傳收費9800美金（折合約7.7萬港元）的課程，說會教授學員約會技巧，提供為期一整年的「真人頂級實戰特訓」。由於他剛遇上感情問題，故決定報讀。而因他會在同年5月離港，與被告商議後，他以半價報讀，並繳付3.82萬港元。同月，他在太古城一餐廳跟被告見面，他談及自己背景及感情狀況。期間對方拍下影片。他要求被告將他的樣貌遮蓋，對方答應。飯後被告傳訊息給他，要鄭交出10萬港元，以便為他由頭到腳進行形象改造，金額包括購買衫褲手錶和袋。鄭覺得超出預算，因此拒絕。

鄭續稱，未幾他發現被告將太古城影片放上網。他聯絡被告。被告說他對「鬼王」不夠尊重，不尊師重道，要逐他出師門，更批評他「玩佢」、「養唔熟」、「唔識感恩」。被告說，只有鄭交出10萬港元，他才會刪除影片，更說若影片流傳，或會惹來網民「起底」。他最後在同年2月15日及16日，共轉帳10萬港元予被告提供的戶口。隨後，他再與被告見面，過程中被告不時作勢打他，又辱罵他為「肥蟲」，說他過往感情上都是蟲，如果跟「鬼王」學習，方有機會由蟲變成龍。鄭接受盤問時，同意起初同意付10萬港元，但之後他改變了主意。被告盤問時批評遭鄭「誣衊」、「反口覆舌」，更多番厲聲詢問鄭，裁判官提醒被告說「你唔使咁大聲，個court(法庭)唔係好大」。

案件編號：ESCC 502/2023