蔡天鳳碎屍案鄺氏一家今再上庭　另兩人涉幫鄺港智逃走提訊

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘2人涉嫌幫鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。6人今日（8日）下午將會分3案再到九龍城法院提訊。

其中一案涉及4名被告，包括死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前家翁鄺球（65歲，退休人士）、前家姑李瑞香（63歲，退休人士）及前夫鄺港智（28歲，無業）。姓鄺3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

另外兩案各涉一名被告。任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。據了解，潘巧賢是美食網紅，社交帳戶有逾3萬名粉絲，亦曾上載與林舜的合照。

案件編號：KCCC577、640、666/2023