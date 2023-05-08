口罩供應商董事及經理涉違《商品例》判囚　海關稱裁決具阻嚇性

​一間供應商及其董事和經理，因供應已應用虛假商品說明的外科口罩作銷售用途，違反《商品說明條例》（下稱《條例》），今日(8日)在東區法院被裁定罪名成立，供應商被判罰款8萬港元，其董事被判監禁6個月2星期，而經理則被判監禁11個月。另外，涉案上游供應商及其董事，早前已在觀塘法院被裁定罪名成立，分別被判罰款8萬港元和監禁9個月。涉案約590萬個口罩亦被充公。海關商品說明調查科高級調查主任張永康稱，海關對判刑表示歡迎，指本案判處的監禁刑期是涉及貨品的不良營商手法案件中最高，具相當阻嚇作用，相信可對採用不良營商手法的商戶作出清晰明確的警示。

據了解，海關是於2020年中旬接獲一名口罩品牌持有人舉報，指有供應商向政府物流服務署供應懷疑附有虛假製造商聲稱的口罩。跟進調查後，海關發現有關製造商聲稱屬虛假，隨即採取行動，搜查一間供應商及其上游供應商分別位於紅磡和觀塘的辦公室，檢獲一批電腦設備和涉案的相關文件。海關其後將涉案口罩樣本送交化驗所進行化驗，結果顯示其中一個批號的生產規格與包裝盒上的聲稱不符，違反相關條例，令使用者得不到預期保障。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。