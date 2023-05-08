7名司機健康存疑　拒交報告予運署仍可揸車　議員斥荒謬

據報全港有7名司機屬警方轉介運輸署的「懷疑司機可能健康有問題」個案，不過司機拒絕提供醫療報告，運輸署需要其的車牌在2024至2029年到期，續牌時才能要求對方提供醫療報告。議員形容情況「荒謬絕倫」，批評運輸署被動，應向法庭申請，要求涉事司機提供醫療報告。

田北辰今早（8日）在電台節目表示，支持政府將司機體格證明要求降至65歲，並改為每年一檢，但指需留意檢查內容及由誰負責做檢查。他認為由私人醫生進行檢查未必合適，建議改由指定醫生或診所，按統一標準進行體檢，確保公信力。田又指，私隱條例有豁免條例，如當事人可能作出危害其個人及公眾安全，理論上運輸署有權要求機構提供「懷疑可能健康有問題」個案的醫療報告。惟他認為更好的方法是運輸署向法庭申請，要求涉事司機提供醫療報告，由法庭把關。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠亦表示，不少司機也有做體檢，但以往較簡化，促當局訂明指定檢查項目。他認為，體檢改為每年一檢對年長司機造成騷擾，質疑年輕司機亦有健康問題，指如必須調整要求，期望縮至最多三年一檢。