調查指逾半受訪者續戴口罩高於疫情前　打新冠疫苗加強劑意願低

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院一研究顯示，現時新冠風土化期間，發現市民自行採取非藥物預防措施，如戴口罩及用酒精消毒液潔手，比例遠高於疫情前同類調查，惟接種新冠疫苗加強劑的意願仍低。

研究團隊在今年3月招募611名受訪者進行一項網上調查。相比疫情前，更多受訪者表示會繼續採取一般非藥物預防措施或個人衞生習慣，如戴口罩比例由21.3% 升至58.1%；而若在沒有強制預防措施下出現呼吸道徵狀，有61.5%的受訪者會自發地進行新冠快速抗原測試。而對於疫苗接種情況，在曾接種三至四劑疫苗兼從沒感染新冠的受訪者，及曾接種二至四劑疫苗兼曾感染新冠的受訪者中，有12.8%表示有意接種新冠疫苗加強劑；而只有18.8%的受訪者已接種最新一劑流感疫苗。

研究團隊認為，隨着政府撤銷強制防疫措施，本港的新冠和流感個案上升，認為目前社會需探討在沒有強制防疫措施下，自願維持非藥物預防措施的持續性，以應對今年流感、新冠及其他呼吸道感染對醫療系統所造成的潛在衝擊。