就初選案作供完成　鍾錦麟：為爭取五大訴求否決預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，今（8日）繼續在西九龍法院受審。表明會認罪的被告、民主動力（下稱民動）前副召集人鍾錦麟續作供。他表示即使2019年區議會選舉大勝，也不代表2020年立法會選舉民主派都可以複製勝果，坦言其看法相對保守。鍾錦麟完成作供，料明天（９日）會有另一名匿名控方證人出庭。

鍾錦麟指，由於選制屬單議席單票制，2019年區議會選舉民主派才能取得壓倒性勝利。不過，立法會是採取比例代表制，因此他認為民主派要在立會取得過半議席是較困難，他對此抱相對保守的態度。戴耀廷在這方面則是「超級大好友」。另外，以他看來，民主派為了爭取五大訴求而否決財政預算案，是較貼近實際情況的說法。至於日後倘若五大訴求得到回應，各勝選者取態有何差異，他則無法闡述。

鍾錦麟作供完畢後，將輪到控方傳召第4名控方證人。控方就證人身份申請匿名令。有辯方大狀就此陳詞。法官聽罷陳詞後，決定批出匿名令。據匿名令，該證人在本案以「X」作代號，禁止披露任何可識別事主身份的資料，包括姓名、照片和住址等資料。若違反命令，或會被視為藐視法庭。 X將經特別通道出入法庭，並在屏風後作供。

案件編號：HCCC 69/2022