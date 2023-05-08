欠租及管理費　口罩商遭科技園入稟追182萬兼清空單位

在香港自設生產及包裝工場的一站式香港口罩製造品牌GOOD MASK，在新冠疫情期間實體零售店一度有約30間，銷售點遍布港九新界。科技園指GOOD MASK位於大埔創新園醫療用品製造中心(MARS)的租用單位，在今年4月及5月沒有交租及管理費等，上周五(5日)入稟高等法院要求對方清空單位，及連本帶利追討約182萬港元欠款。

原告香港科技園公司(Hong Kong Science and Technology Parks Corporation)，被告山河亞太有限公司(Shan Ho Asia Pacific Limited)。涉案單位位於新界大埔工業邨大宏街2號醫療用品製造中心4樓401室。

入稟狀指，原告與被告於2022年6月簽訂為期6年租約，涉案單位月租447,443港元，另需繳付管理費、政府地租和差餉等費用。而被告在2023年4月及5月均沒有繳交租金、管理費、政府地租和差餉，原告遂入稟要求被告交出已清空的涉事單位，並連本帶利追討對方約182萬港元欠款。

案件編號：HCA 674/2023