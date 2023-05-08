法律執業者修例恢復二讀　立法會周三辯論

港府早前就黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen一案提請釋法，全國人大常委會其後作出通過有關《港區國安法》第14及47條的解釋草案。立法會今日(8日)表示，將於本周三(10日)舉行會議，並恢復《2023年法律執業者(修訂)條例草案》的二讀辯論。若草案獲得議員支持及通過，將會交付全體委員會，待全體委員會審議並獲立法會採納，法案將進行三讀。

上述草案要點包括訂明凌駕性原則，即除非行政長官有充分理由相信，有關海外律師就有關國安案件以大律師身份執業或行事，不涉及國家安全或不會不利於國家安全(例外情況)，否則該律師不得就該案件獲認許；訂明機制以讓行政長官決定有關申請能否繼續進行，及決定有關申請是否屬於例外情況；及訂明機制以讓行政長官在專案認許申請經批准後而情況有變時，對有關事宜進行覆核。

此外，《2022年税務(修訂)(家族投資控權工具的税務寬減)條例草案》及《2023年應課税品(修訂)條例草案》的二讀辯論亦將恢復。並經全體委員會審議後，若全體委員會的報告獲立法會採納，同樣將進行三讀。各議員將在會上就不同政策範疇向政府提出22項質詢，涉及全面推動產業升級轉型、推動香港女性全面發展等的議案，其中6項要求政府作口頭答覆。