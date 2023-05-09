將軍澳建混凝土廠　5年後歸還土地建屋　區議員憂無了期長置

政府在將軍澳設置多項厭惡性公共設施，令居民備受困擾。政府早前公布會在將軍澳第137區的政府土地興建臨時混凝土配料廠，而項目最近已完成招標程序，料最快2024年開始投入服務。為確保混凝土廠不會變成油塘「翻版」而影響附近居民，當局提出多項要求包括需要空氣和臭味監察系統、聘請獨立監察的環保顧問等，同時承諾會在2030前混凝土廠會全面遷出137區，即臨時租期5年，但有區議員仍對混凝土廠的運作感到擔心，憂慮混凝土廠會無了期長留當區，促政府做好監察工作。

早前油塘東源街20以及22號的混凝土廠違規運作，導致區內沙塵滾滾，居民日日食塵，令市民一聽到混凝土廠就膽顫心驚，並要求政府把混凝土廠遷出油塘。為配合將軍澳第137區發展，政府公布會在該區興建混凝土廠，西貢區議員張美雄向東網透露，相關混凝土廠最近由嘉華國際中標，最快2024年開始投入服務，預計今年年底至明年初會動工。至於負責運作東源街混凝土廠的中國混凝土有限公司則未能中標，他認為這或與政府早前表明不會考慮往績差的公司有關。

張美雄續稱，為防止137區的混凝土廠會成為油塘「翻版」，政府向中標公司列出多項要求，包括設空氣和臭味監察系統、使用全密封躉船，以及聘請獨立監察的環保顧問。雖然政府提出多項保障措施，但張美雄坦言未能釋疑，因為油塘的混凝土廠同樣受到多項法例監管，但仍出現違規情況，若然發生問題會影響逾萬名居民。他期望政府可以加強監管，並且到區議會匯報情況，又要求該區混凝廠公司的田螺車加入防漏裝置，避免溢出泥漿影響市民。他指政府承諾跟進建議，但目前未有進展。

被問及會否擔心137區的混凝土廠會長留在當區，張美雄表明確有擔心，但政府曾向他承諾混凝土廠會在2030年前遷出，指目前純為臨時性質，收回關土地後會全面起樓。他敦促政府要信守承諾，又認為現時所有厭惡性設施放在將軍澳區對居民已經不公平。

為配合將軍澳137區大規模建屋計劃，政府計劃喺132區容納6項厭惡性設施，令當區居民嬲爆。該6項厭惡性設施，包括重置137區的公眾填料轉運設施及混凝土配料廠外，另設電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站及海上垃圾站，而早前多名議員建議政府把該等厭惡性設施搬入岩洞，以減少社會爭議。