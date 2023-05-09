醫學會指本港不能輕視新冠疫情　冀市民更重視衞生

世界衛生組織雖然於上周五(5日)宣布新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，但新冠病毒仍存有風險，加上近日本港流感持續活躍。香港醫學會傳染病顧問委員會認為本港仍不能輕視新冠疫情，對於70歲以上組别還有近三成人士未接種第3針新冠疫苗表示關注，建議應盡早接種，以及在適當時候佩戴口罩，並作出更多公眾教育。

鑑於流感在港亦持續活躍，委員會認為不能掉以輕心，因為流感可同樣對高危人士構成影響。委員會指出疫苗對預防冠狀病毒和流感引致的嚴重疾病有實證支持，市民應及早接種。此外，委員會建議本港須正視「疫苗猶豫」對公共健康的影響，並對進行公眾教育作出長遠策略建議。

醫學會接納傳染病顧問委員會的建議，未來將重點展開疫苗接種的公眾教育計劃，向市民傳遞正確的疫苗資訊，重點項目是快將推出的「成人疫苗接種公眾教育」。醫學會亦呼籲公眾，市民應在適當時採取防疫步驟，例如出現呼吸道病徵時佩戴口罩、不要到人多地方、保持居所空氣流通，和確保環境及個人衛生。有健康風險的人士在乘搭公共交通工具或到人多的地方也應帶上口罩，慎防感染。