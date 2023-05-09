建造業界憂暑熱停工指引難執行　議員稱未必反映真實酷熱情況

勞工處宣布，下周一(15日)起推行新的《預防工作時中暑指引》，當中用作評估熱壓力水平的「工作暑熱警告」，共分為黃、紅、黑3個級別。建造商會執行總監梁敬國今早(9日)在電台節目指，指引執行會遇到困難，以地盤為例，一個地盤有過百名至過千人，當中涉及不同工種，地盤管工難以得知各個工種的情況。另外，若因「工作暑熱警告」發出而宣布地盤休息，各工種的休息時間也不同，相信屆時情況會變得混亂，也難以通知工地的所有工友，反指是否要用到揚聲器作廣播。

在同一節目的的議員林振昇則表示，擔心以暑熱指數作標準，可能會有溫度高但指數不高、或低估實際高溫等，未必反映真實酷熱的情況，且新指引設扣減機制，或有個別僱主在工作場所安裝小量風扇，僱員難以實際受惠。他續指，指引分類大致合適，惟可能會低估部分工種的嚴重情況，例如在機場停機坪擔任監察及指揮的員工，工作未必是大強度，但現場環境酷熱，且飛機排出的廢氣可令氣溫升多幾度，認為這類人士亦需額外休息時間；加上員工若想獲得額外休息時間，門檻亦十分高，建議當局檢視個別個案。

物業服務聯盟主席甄韋喬提到，行業主要多清潔工，指引較易執行，但他憂慮員工工作地點分散，他們又不像保安員般配備對講機，故即時通知上會有困難，難在每次逐位員工打電話作通知。甄希望當局設預警機制，令業界有時間協調和配合。