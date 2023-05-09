勞工處推「就業創前路」　助中學畢業生計劃未來　料過萬人參與

為向有志投入職場的中學畢業生，提供多元化的職前培訓及就業服務，勞工處將於5月至8月推出「就業創前路」特備項目，協助畢業生掌握最新就業資訊、計劃事業路向及提升就業競爭力，預計約有11,000人參加。當局已搜羅多種適合中學畢業生申請的職位空缺，讓他們在「就業創前路」專題網頁瀏覽，並按個人志向申請相關職位。

當局續指，該專題網頁亦刊載勞工處舉辦的不同類型招聘會詳情，包括「展翅青見計劃」招聘會，以15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年為對象，獲聘學員會接受為期6至12個月的有薪在職培訓。計劃不設收生限額，費用全免，學員可享津貼。

另外，勞工處各區就業中心及行業性招聘中心也設招聘日，求職人士可即場與不同行業的僱主進行面試，減省求職時間；至於大型招聘會，則提供類型廣泛的職位空缺，當中不少適合中學畢業生申請。

局方又稱，為協助畢業生裝備自己，提升求職面試技巧及認識正確的工作價值觀，勞工處兩所位於旺角和葵芳的青年就業資源中心「青年就業起點」推出「職途快活人」系列活動，舉辦一系列實用培訓課程。「青年就業起點」同時提供職業潛能評估及就業諮詢服務，讓畢業生及早規劃職業生涯。