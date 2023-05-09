8人開設逾百空殼公司　利用帳戶清洗35億元黑錢被捕

香港海關自去年年中，鎖定一名54歲本地女子，懷疑她利用名下公司銀行戶口清洗黑錢。經連月追查及分析資金流向，海關再鎖定3男1女本地人，當中包括該洗黑錢集團的一名男骨幹成員及其妻子。該名男子涉嫌招攬其妻子，以及另外1男2女在2021年初開設空殼公司戶口，透過互相轉帳清洗共35億港元懷疑犯罪得益。海關於4月26日至5月3日展開拘捕行動，出動逾30名關員突擊搜查全港7個住宅及7個公司地址，拘捕上述涉案的4男4女(24至68歲)。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富指，被捕男女在2021年5月至2022年10月期間，透過名下逾100間，報稱為貿易、電子產品等業務的空殼公司戶口，處理逾2,000宗大額可疑交易，涉案款項約35億港元。海關現時已凍結各被捕人士名下共270萬港元銀行存款，相信涉案人士利用公司戶口互相匯款，製造多重交易假象，從而處理大批來自虛擬貨幣交易公司、空殼公司或海外公司匯入的不明款項。據初步調查所得，約三分之一涉案款項由虛擬貨幣公司存入，相信有人利用虛擬貨幣隱藏資金來源，並在短時間內將資金轉走，從而將可疑資金流入銀行體系。

被捕男女現時已獲准保釋候查，他們當中兩人報稱無業，其餘報稱任職餐廳、倉務及食品推廣等行業，月入約1萬至2萬9千港元，屬於低收入人士，亦無持有物業，各人職業與其開設公司業務不相關，其財務狀況亦與如此龐大交易量不相稱，因而惹起懷疑。調查期間，被捕男女未能解釋相關資金來源及交易目的，情況屬於典型洗黑錢手法。據了解，被捕夫婦與另外至少兩名被捕人士認識，他們分別收取數千至數萬元不等報酬，以自己個人資料開設戶口協助清洗黑錢。

海關指，行動中檢獲大批證物，包括多部電話、公司文件、公司印章、銀行帳戶文件、支票簿及銀行卡等，將循被捕人背景、資金流向等方向繼續調查案件，不排除有更多人被捕，並將諮詢相關意見，稍後或會申請充公有關懷疑犯罪得益。呼籲市民切勿借出個人戶口，要小心保管個人資料，如發現個人戶口內有來歷不明資金存入，切勿胡亂動用或處理，遇上可疑情況應立即向海關舉報。