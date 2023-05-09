青年涉藏長短火槍彈　控方指被告知情下管有

執法人員2018年除夕在紅磡截獲一名青年，在他的住所檢獲近千發子彈、手槍及滅聲器等。他否認管有火器及彈藥罪，案件今（9日）在高院開審。控方指，被告警誡下起初說是Wargame舖買，之後又說是一個叫「阿高」的人交予他保管，對方沒有指明如何處理，並告訴他這些物品是「道具」、「裝飾用」，屬合法、「唔會有事」。被告承認曾將子彈「拎起嚟睇過」。部分子彈上亦有被告DNA。控方指，被告必然是在知情下管有這些槍械及子彈。

現年24歲被告梁頌仁，被控於2018年12月31日，在黃埔花園一單位內無牌管有2支手槍、3個滅聲器和899發子彈。控方開案陳詞指，2018年12月31日，執法人員在紅磡紅棉道對開截停被告，經初步調查後，以涉嫌無牌管有槍械或彈藥罪拘捕，警誡下被告說：「阿Sir，我啲槍全部Wargame舖買，好好地收喺自己屋企，咁都犯法？」之後，執法人員先後兩次搜被告住所。

其中一次是拘捕當日進行，執法人員在被告房間搜出兩盒共100粒實彈子彈。翌日，執法人員帶同搜索犬搜屋，在書枱底搜出3個滅聲器，另在一個背囊搜出共19盒子彈，當中11盒載有50粒、7盒載有25粒、1盒載有49粒，另搜出載有25粒子彈的彈匣，兩支手槍及配件。被告警誡下說，有關涉案的槍、子彈等，「都係一個叫Terrence嘅人叫阿高畀我」。被告說，見過Terrence兩次，但無聯絡方式。對方要他保管這些物品。約於2018年11月，被告取得這些物品後就放在家中，「一直無郁過」。他於2017年年尾認識阿高，雙方「唔算太熟」，見面不超過20次。

案件編號：HCCC241/2020