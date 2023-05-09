男警涉洗黑錢逾624萬　暫毋須答辯　案件押5.30轉區院再訊

一名男警被指在2019年至2021年期間，一年半內利用其5個銀行戶口和賽馬會投注帳戶，明知而處理超過624萬元犯罪得益。這名警察在被拘捕後，被落案起訴6項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪。案件今(9日)於東區裁判法院再提訊。被告暫毋須答辯，法庭將案押後至5月30日再訊，屆時被告需要到區域法院應訊，被告續准保釋。

本案29歲被告鄺嘉傑，報稱警員。候訊期間續准以1萬港元保釋外出，但期間不准離開香港，及須每星期到警署報到2次。控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30 日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日、及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,242,310港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

關於警務人員涉及處理犯罪得益之案件，近年不時都有發生。在2022年，隸屬刑事調查隊的女警區嘉曼涉及一宗與他人串謀洗黑錢53萬港元的案件，以及向報案人索取約100萬港元貸款、並接受被捕人士6萬港元貸款的案件。最後該女警在這兩宗案件合被判監禁21個月，裁判官在判刑時更斥責她知法犯法。

案件編號：ESCC 701/2023