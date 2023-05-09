政Whats噏：民主派深水埗區會討論選舉方案　民政專員拉隊離場

政府上周拋出區議會改革方案，採取442，即恢復委任，新增地區組織選舉，但直選則僅剩2成。深水埗區議會今日(9日)召開大會，副主席伍月蘭喺其他事項提出反映市民對區議會選舉嘅意見，被當區民政事務專員黃昕然打斷發言，話呢個屬於全港性事務，唔符合區議會條例有關職能嘅規定，表明政府官員會離場，又指秘書處職員亦唔會提供服務，隨即拉隊離場。

有關區議會改革方案正進行諮詢，民政事務局下周一（15日）邀請地區代表包括「三會」，即分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會，同埋區議會正副主席出席簡介會。

話說喺大會去到最後嘅其他事項環節，伍月蘭話「當日有事唔能夠出席簡介會，希望反映呢幾日街坊向佢表達嘅意見...」，黃昕然就喺呢個時候插口，話徵詢過律政司嘅意見後，認為副主席提出嘅議題屬全港性事務，唔符合《區議會條例》第61條區議會嘅職能，政府官員唔會在場，秘書處亦唔會提供支援服務。講完，黃昕然就收拾文件起身離場，而在席部門官員亦跟隨，有建制派嘅區議員亦隨之離場。

喺官員同多名議員離場後，伍月蘭批評呢種情況正正反映市民嘅意見唔能夠直達到部門，又鬧依家講緊嘅係整個區會運作一直萎縮，政府要恢復委任，就算係立法會議員，市民都唔知道邊個係，喺地區都搵唔到人，政府根漠視市民福祉，直選議席得2成，將整個民選倒退，所謂直選仲要喺由委任嘅分區委員會攞提名，市民連呢啲會都唔知有，仲要「我哋去乞呢啲會嘅提名。呢啲人咩人？佢哋有冇落過區？冇呀！」

區議會主席覃德成就話由於稍後嘅簡介會係邀請一會之首，但依家有議員離席，聽唔到大家對呢個方案完整嘅意見，佢亦唔會出席簡介會，但最後應區議員袁文海嘅要求，先向各區議員發電郵收集意見。