47人初選案　匿名證人公開會議攝錄內容　否認受人指使

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪受審，今(9日)繼續在西九龍法院受審。第4名控方證人獲准匿名，庭上揭露他用攝錄器及錄音筆記錄了初選會議過程，他在《港區國安法》生效後，主動將片段交給執法部門。他形容自己是「光明正大」拍攝，矢口否認受人指使，或事後有報酬，「唔知政府會唔會畀好市民獎我啦！」

男證人以英文字母X代表，他經特別通道出入法庭，並在屏風後作供。X供稱，2020年5月8日，應邀出席新界西初選協調會議。由於他懷疑及估計會議上，會出現敏感資料，加上他有意做研究，因此他買了一枝錄音筆及一個攝錄器材記錄會議過程。庭上播放了兩段共長約6分鐘片段。他同意辯方所指，其片段鏡頭間中朝向天花板，垂低影着地面，他亦形容片段「好唔穩定」、「睇到自己都頭暈，講真」。

X續供稱，同年9月左右，即《港區國安法》生效後，他估計執法部門正展開調查，為了提供協助，遂主動向執法部門交出有關錄音和錄影檔案。X稱，最初他「唔敢講，唔講認」，故以匿名方式遞交，後來他見有人把有關材料放到互聯網，因此他才向執法部門表明身份。他表示，自己沒有政黨政繫，沒有人吩咐他拍攝，事後也沒有得到報酬。X作供完畢後，控方替他申請證人費，法官笑言這並不屬於報酬。

案件編號：HCCC 69/2022