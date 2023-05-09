6成照顧者望改善「照護食」質素　社聯冀提高大眾認知

「照護食」(Care food)是專為有咀嚼、吞嚥障礙人士而設的飲食，惟本港沒有統一的「照護食」標準，市場上不同機構、院舍及產品供應商各有準則，各有應用。香港社會服務聯會於2019年進行「照護食的使用現況及需求調查」，院舍員工及家居照顧者均認為有更清晰的「照護食」標準及指引十分重要，並有逾6成照顧者希望改善食物質素，但不懂相關技巧。

社聯與香港中文大學食品研究中心及香港大學吞嚥研究所合作，以「國際吞嚥障礙飲食標準」為基礎，在策略夥伴嘉里集團的贊助下，配合科學化的數據及本地適用的詞彙描述，制定一套統一、清晰及本地化的《照護食標準指引》，同時附加本地照護食菜式的烹調方法給各界參考，供家庭照顧者及不同專業人士使用，滿足吞嚥困難人士的基本膳食需要。有關指引根據食物的軟硬度、黏稠度與飲品的稀稠度，分9級。飲品若稀薄如水，則為0級，細碎及濕軟的食物為第5級，食物的原狀則歸類為第7級。

社聯建議，政府、公營機構應採納及推廣《照顧食標準指引》，並透過其轄下單位向服務使用者及其照顧者介紹《指引》，讓他們了解烹調「照護食」及測試食物等級的方法，支援他們的飲食及健康需要。社聯又建議，應增加培訓及提高公眾對吞嚥困難及「照顧食」的認知，以及加強為潛在吞嚥困難人士進行檢測。