政府申11幅公私營房屋地放寬地積比　料共建2.68萬伙

政府近年大力發展洪水橋/厦村新發展區。土木工程拓展署近日向城市規劃委員會提交文件，將元朗及屯門多個地後及毗連政府土地，一共11幅公私營房屋發展地盤，申請擬議放寬地積比及/或建槃物高度限制；擬議發展預計可額外增加約5,210個住宅單位，料總共提供約2.68萬個單位，最快可於2030/31年入伙。而其中9幅公營房屋發展用地亦會申請建築物內第3層容許不同用途發展，包括學校、商店及食肆等。

擬議發展用地包括9幅營房屋用地及2幅私營房屋用地。在放寬建築物高度上，土拓署申請其中5塊公私營房屋用地最高建築物高度由主水平基準以上120至160米，提高至135至175米。而放寬地地積比率限制方面，土拓署申請9幅公營房屋用地的最高地積比率限制建議由5.5/6倍提高至6.8倍，而兩幅私營房屋用地的地積比率限制則建議由6倍提高至6.5倍。

土拓署指出，擬議發展預計可建成2.4萬伙公營房屋及2,595伙私營房屋，可為洪水橋/厦村新發展區第二期發展額外增加約5,210個住宅單位，包括額外約4,970個公營及240個私營房屋單位，額外容納約7,130人口。

此外，由於公營動屋發展較低層的樓面需預留作社會福利設施用途，故其他非住宅用途可能需要置於公營房屋發展項目的第3層。土拓署同時申請在9幅公營房屋發展用地建築物內第3層，容許商店及服務行業、食肆、學校、辦公室、教育機構、機構用途、場外投注站、娛樂場所、私人會所、公廁設施、可循環再造物料回收中心和訓練中心用途，以增加詳細設計階段的靈活性。