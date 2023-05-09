食環署委聘承辦商街市滅鼠　死撐不應僅以殺鼠數衡量工作成效

本港鼠患問題一直未有改善。食物環境衞生署今年2月委聘3間承辦商，在3個街市進行為期3個月的滅鼠工作。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日(9日)召開會議，議員張宇人關注政府打擊衞生黑點及防治鼠患工作的進度成效。食環署署理署長姚繼卓表示，計劃到今月中完結，初步發現所捕獲及收集的活鼠死鼠數目，較以往的恒常滅鼠工作有1至3倍的升幅，惟當中需牽涉較高成本，故需留待計劃完成後進行檢視。姚續強調，不宜單以處理老鼠數目衡量工作成效，因防治蟲鼠工作還包括防蚊滅蚊，由於其覆蓋範圍較廣，故每年需投放相對多的資源。

食環署去年推行試驗計劃，在多個地區後巷容許持牌食肆擺放大型垃圾桶，議員張宇人另關注計劃成果。姚繼卓表示，第一階段成效理想，有效幫助後巷環境改善，上月已把試驗計劃擴展至另外9條後巷，但當中進行了微調，包括如空間容許，食肆可改以擺放660公升或2個240公升垃圾桶，若效果依然理想，將擴展至全港適合的後卷使用。

議員林素蔚表示，滅鼠工作雖初見成效，但粗略計算捉一隻老鼠平均需耗費逾萬港元；議員陳凱欣另關注垃圾屋問題，認為現行法例似乎未能有效打擊；議員鄭泳舜則關注衞生黑點加裝閉路電視進度。政務司副司長卓永興承諾，有關垃圾屋問題會於第二輪法例檢討時討論。姚繼卓回應指，全港目前有400個閉路電視在各區黑點運作，會按照實際需要加設。

會上另有議員關注當局建議提高亂拋垃圾及店舖阻街罰則。議員邵家輝表示，業界擔心萬一貨物稍微超出店舖範圍，抑或上落貨時「慢咗」，就會被罰款6,000港元，對業界生計造成影響。議員楊永杰則認為，罰款提高至6,000港元仍不夠嚴厲，建議要加入「累進式罰款」，針對經常阻街、屢勸不改的店舖。有關執法方面，卓永興表示，食環署會與前線同事發出指示，助其清晰判斷店員或店舖上落貨時是否合情合理。他續指，屢勸不改情況不多，「事實上係未加強罰則前，已經有好多店舖收斂咗」，認為6,000港元罰款的阻嚇性已經很大，並重申同一店舖有機會被發出多於一張告票，但仍強調會考慮累進式罰款。