車Cam直擊：私家車欣澳道違規掉頭　旅遊巴險捱撞惹議

本港不時有司機為貪一時方便，違反交通規則切線、掉頭(U-turn)的場面已屢見不鮮。有司機今日(9日)就將一段車Cam影片上傳至社交平台，揭發一輛私家車在欣澳道違規掉頭，且險造成兩車相撞的嚴重意外，車Cam片主更直言，遇到上述情況當場「成個人醒曬」，而網民看畢影片後均紛紛批評私家車司機危險駕駛。

影片長約20秒，事發於今早7時47分，地點位於欣澳露天停車場對出的欣澳道。當時旅遊巴司機在欣澳道貼近右線行駛，涉事私家車從停車場駛出，並在旅巴左前線行駛。不過，私家車不久就突然在路口連切兩線掉頭，嚇得旅遊巴司機要連忙減速，否則就會迎面撞上。但值得注意的是，涉事路口亦有路牌指明嚴禁掉頭，惟私家車司機不但無視交通規則，更疑似無留意路面狀況直接掉頭。

不少網民均批評私家車司機違規調頭一事，「前面咪有迴旋處囉」、「大大個牌不準掉頭」、「害死人」、「危險駕駛喎」。而根據《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25,000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。