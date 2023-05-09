機場三跑工程收賄助兩人獲聘　紮鐵「工頭」認9罪囚8個月

一名香港國際機場第三跑道項目分判商前紮鐵工「工頭」，早前被廉政公署落案起訴從兩名工人收賄共5.9萬港元，以協助2人繼續獲分判商聘用。被告今日(9日)在西九龍裁判法院承認控罪，判囚8個月。

41歲男被告葉應藍，為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，他承認9項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。署理主任裁判官判刑時指，貪污屬嚴重罪行，不為香港社會接受，故須判處阻嚇性刑罰。官以監禁12個月為量刑起點，但考慮到被告認罪，遂將刑期扣減至8個月。裁判官又頒令被告須向德鑄歸還5.9萬港元，即涉案賄款金額。

案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，被告獲德鑄僱用為該項目工地一組紮鐵工的「工頭」。但他於2020年9月至2021年3月期間，從一名紮鐵工及一名雜工，分別收取賄款逾5.5萬港元及3,900元，以協助2人獲德鑄繼續僱用。

就「三跑」工程項目，目前已相繼有23名總承建商及分判商，因前僱員貪污而被落案起訴，當中包括本案被告共13人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。另外9人尚待答辯或審訊，一人獲控方不提證供起訴。