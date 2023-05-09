食環最新鼠患指數7區「清零」　議員直斥匪夷所思　不符現實情況

港府滅鼠能力一直飽受爭議，食環署繼去年公布大埔的鼠患參考指數為0%，被專家質疑數據未有反映事實。時至今日(9日)，食環署公布今年上半年最新指數，顯示26個有數據的監察點中，竟有7區指數竟然為0%。有議員則指出署方收集數據的廣福道正是大埔區內鼠患最嚴峻的區域，對相關結果感到匪夷所思。

食環署在全港19區合共50個監察地點的鼠患參考指數調查，一直有指其誘鼠及收集地點設置方式影響監察方效。而東網記者過去根據各區市民報料及經常發現鼠蹤處處時，食環署最新鼠患指數卻指26個有數據的監察點中，竟有7區指數竟然為0%；如在2022年下半年指數為3.6%的大埔安埔路，最新指數歸零，而綜合整區指數亦「清零」；至於觀塘開源道同樣由前年年底的4.0%跌至0%。

此外，有11個已公布的鼠患指數監察地點錄得飆升情況，其中九龍區再次成為重災區，如衙前圍道的鼠患指數在去年下半年曾一度飆升至12.2%，雖然經食環署採取改善措施後就降至2.1%，然而不足半年，指數依舊回彈至8.2%，證明署方治鼠未能根治問題。而東網曾現場檢視的馬頭圍道，指數亦錄得倍升情況，半年間由3.6%升至8.6%。值得注意是，本次公布首2名最高患鼠指數地點，包括沙田沙陞街的12.1%及長洲新興街的8.9%，鼠患問題更進一步擴充情況。

對於大埔區的鼠患指數，有當區區議員區鎮濠直言是差異及匪夷所思，形容現時食環署所進行的廣福道監測範圍正是大埔區內鼠患最嚴峻的區域，不單經常有舊樓居民投訴老鼠入屋；由於區內街道菜檔、食肆集中，亦成為老鼠的溫床，他舉例指曾於晚上在廣福坊垃圾站落車，竟驚見數十隻老鼠在渠內聚集，頓然令他毛骨悚然。大埔區議會環保、漁農、工商、食物及衞生委員會明日(10日)將舉行會議，當中會討論大埔區環境衞生問題，區指將會進行相關情況跟進。