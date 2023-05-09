政Whats噏：經濟元氣未復　議員呻員工薪水唔夠用

各行各業喺過去3年飽受疫情衝擊，唔少市民嘅收入都大打扣，然而不論經濟環境順逆，任期內皆按時支薪嘅代議士亦都大呻錢唔夠用。立法會今日(9日)討論下一屆立法會議員酬金及工作開支償還款額，席間就有多位議員指出立法會開支調整未能反映真實市道，導致議員難以改善受僱員工嘅待遇，又指即使調整有關開支，90位議員「使得你幾多錢」，相關款項同政府每年開支比較，簡直係「九牛一毛」咁話喎。

睇返上屆立法會議員薪酬同開支嘅檢討結果，建議開支嘅加權指數，應包括辦事處營運開支償還款額嘅3個主要組成部分，即職員薪酬、辦公地方及其他工作開支。至於職員薪酬開支，應參照中、低級公務員嘅薪酬調整幅度；辦公地方應參照差餉物業估價署公布嘅丙級寫字樓租金指數予以調整；其他工作開支就應參照綜合消費物價指數予以調整。

之不過呢個調整建議，就遭到當時嘅行政長官會同行政會議否決，理由係考慮到本港經濟下滑、勞工市場嘅薪金同就業情況，以及當時凍結公務員同政治任命官員嘅薪酬等因素，認為唔適宜實施上述建議。

咁今屆議員有咩講？黎棟國認為，政府上次否決調整嘅理由永遠都存在，而90位議員「使得你幾多錢」？形容呢筆錢同政府每年開支比起嚟可謂「九牛一毛」咁話，所以佢覺得按建議調整，亦睇唔到對政府有咩影響。議員易志明就話，舊年依照丙類物價指數，淨係可以加百分之一點幾嘅薪水畀員工，都唔知點樣同佢哋交代，仲話公務員都可以因為政治考慮而加多啲薪水，點解立法會又唔可以呢？

依家立法會開支調整好多都要跟丙類消費物價指數，而丙類就係每月開支介乎4萬8千到九萬嘅人士，議員何俊賢質疑有幾多位立法會員工可以達到呢個範疇，又話政府一次過決定未來4年嘅加幅係唔公平，因為經濟好嘅時候都唔見加多啲，所以佢建議，受僱於議員嘅員工，其薪酬待遇要依循政府某個職級嘅官員人工加幅。

根據文件顯示，每位議員嘅每年工作開支償還款額有約有287萬7千，而立法會主席酬金每個月約21萬，其他議員則每月10萬左右。勞工界議員梁子穎就嫌目前嘅酬金水平，議員難以向助理提供較好嘅待遇，擔心自己都有可能做「無良僱主」咁話。然而有關嘅建議，其資源最終都係來自政府庫房，咁做又是否慷納稅人之慨呢？