專營巴士申請加價　交諮會指需考慮市民接受程度

早前不少巴士公司及港鐵有意加價。交通諮詢委員會今日(9日)討論專營巴士營辦商的加價申請，以及香港鐵路有限公司票價調整機制的檢討結果。交諮會主席張仁良指出，在票價調整方面，該會會考慮市民的接受程度及負擔能力、巴士營辦商的服務表現、營辦商過去和預測的財務狀況。對於港鐵將於下月生效的票價調整機制，他認為今年港鐵票價調整幅度降低約60%，有助減少市民經濟壓力。

交諮會主席張仁良表示，在討論5間專營巴士營辦商就6個專營權提交的加價申請時，交諮會考慮和平衡了巴士票價調整安排中的一籃子因素，包括市民的接受程度及負擔能力、巴士營辦商的服務表現、營辦商過去和預測的財務狀況，以及按綜合消費物價指數及工資指數變動，再由方程式運算得出的加幅參考數據。

張又指，一如以往，交諮會會把意見提交港府考慮。此外，委員已聽取政府及港鐵公司講解票價調整機制的檢討結果，並知悉優化後的機制將於今年6月起生效。張仁良稱，委員歡迎優化後的機制，認為能更充分回應市民對港鐵票價調整與其利潤及服務表現掛鈎的關注，同時顧及港鐵公司應有的財政穩健性，以應付不斷上升的維修及資產更新開支。

他補充，當中與香港物業發展利潤掛鈎的生產力因素及今年的1.2%票價特別扣減，會降低港鐵票價的基線，並對將來票價調整帶來複合效果，長遠地惠及所有乘客。他又提到，委員亦注意到檢討方案會將今年的港鐵票價調整幅度降低約60%至2.3%，在經濟從疫後復蘇的情況下，減輕市民的負擔。