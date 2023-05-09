理大新宿舍料2028年落成　預計可提供1680宿位　

不少大學生喜歡入住學生宿舍，享受一下校園生活及方便上課。香港理工大學今日(9日)表示，將於九龍塘達康路地段興建4幢多層學生宿舍，提供額外1,680個宿位，以及供學生使用的戶外休憩空間。新學生宿舍亦將有助吸引優秀的非本地學生就讀，令香港高等教育更趨國際化、擴闊本地學生的視野。宿舍預計於2028年落成。

理大校長滕錦光表示，隨着九龍塘及何文田學生宿舍先後落成，將有機會為學生提供「四年兩宿」的安排。他認為，舍堂生活是高等教育和全人發展的重要一環，希望同學的大學生活更加豐盛，除了上課和參與課外活動之外，更在舍堂的群體生活中，學習待人處事，亦能讓志同道合的同學有更多機會聚在一起。他又指，理大已設立「創新書院」和「德藝書院」，以培育更多科研人才，以及在體育、藝術文化、領導才能、社會服務，或在科技數理學科方面表現卓越的年輕人。

理大九龍塘學生宿舍位於達康路的斜坡土地，4幢建築物樓高9至15層，提供約50,200平方米總樓面面積。學生宿舍的地下至4樓主要為人行通道、停車場、學生休閒設施；5樓為一條連通各幢的公共走道、共享空間和部分宿舍單位；6樓以上樓層則為學生宿舍。