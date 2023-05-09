網傳女校學生遭教師性侵　當局指已報案籲事主聯絡

澳門疑爆校園性侵風波，有社交平台專頁昨日(8日)獲用戶投稿，自白在學校遭男教師性侵，在無助下錯找校方其他教師及校長求助，未料後者疑欲以「揞口費」解決，事件引起社會關注。當地教育部門今日(9日)傍晚回應，表示已就事件向執法部門報案，並聯繫學校及學生輔導機構了解情況。

網傳貼文指出，苦主自稱是北區某女子學校的學生，在數月前畀校內一名男教師性侵，「我嗰陣好唔開心」，惟家人並不相信苦主遭侵犯，「我搵老師搵校長傾訴，佢哋叫我唔好講出去想要我用錢解決咗佢」。事主表明自己感到辛苦，晚晚失眠，「成個腦入面都係嗰啲畫面，我唔知可以點樣處理。

有關貼文引起社會關注，疑似涉事女子學校今日亦就事件發出聲明，指有關貼文疑似影射該校，校方正密切關注此匿名資訊，並強調校長、老師及輔導員沒有收過貼文中所述學生反映的情況，目前已與有關政府部門跟進。而執法部門亦表示，現正就網上一則懷疑與性犯罪有關的貼文進行調查，暫未接到任何相關舉報，呼籲事主或知情人士盡快聯絡。