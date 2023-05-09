私家車入巴士專線　停泊雙黃線落客　網民鬧爆：個腦入咗水

為減少巴士服務班次受交通擠塞影響，港府推行「巴士專用線」供巴士行駛，其他車輛一律禁止駛入。不過，有網民近日就在社交平台發布一段車Cam影片，指其位於彩虹巴士轉車站的巴士專線，直擊有私家車駛入並在雙黃線落客，完全無視交通規則及道路使用者的安全。有網民更直斥，涉事私家車司機「唔窄唔停車，個腦入咗水」。

據網傳影片可見，涉事私家車在傍晚時分駛入彩虹巴士轉車站旁的巴士專線，其前方亦有巴士正在行駛及上落客。惟車輛駛近一個行人過路處時，私家車突然打死火燈停車，並讓車上的女乘客落車後再離開。有正打算過馬路的路人，見到私家車路人停在上述位置亦感到無奈，而片主在貼文中亦表示，「揸法拉雀送囡囡返屋企，人生勝利組啦，巴士佬唔抵得，連途人也妒忌」。

事件引起眾多網友關注，均紛紛批評涉事司機的行為，「呢條路私家車唔入得，落客又落得衰過人」、「先罰巴士線再罰雙黃」、「呢個位好多車貪方便偷入巴士線」、「行巴士線都算，停得咁衰不可原諒」。其實，巴士專線又稱「巴士專用線」或「巴士線」，是政府「公共交通優先使用道路計劃」所實行的措施之一，目的是在繁忙地區道路提供專用行車線予公共巴士，可以讓巴士在較短時間通過繁忙路段，減省行車時間。根據《道路交通（交通管制）規例》第12條，一般司機(巴士車長例外)除非是要避免車禍或要遵從警員指示等特殊原因，任何未領有有效許可證的車輛一概不得駛進巴士專綫，違者可罰款2,000港元。