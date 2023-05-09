「易通行」接連爆出無故扣數　車主疑被「影子車」盜用車牌

本周日(7日)才於青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務，接連爆出有司機被無故扣錢。東網接獲讀者羅先生指，他於昨日(8日)下午2時許才貼出「易通行」標誌，期間私家車泊於住所的停車場，在9時許，發現收到「易通行」的短訊，指他的「易通行」於7時許經信用卡扣取8港元。

當他得知信息後，即懷疑車輛被賊人偷去，便立即到停車場視察，發現車輛原封不動，他致電「易通行」熱線查詢，經約半小時覆核，確認個人資料無誤，他擔心「易通行」戶口被盜用，要求取消或暫停戶口，但職員回覆指未能應此要求，職員只稱可暫緩繳交8港元，其後羅先生亦收到5個工作天有回覆的短訊。

為安心起見，他當晚更到元朗警署備案，執法人員向他稱，懷疑他的車輛有「影子車」(即另一車輛掛上與他相同號碼的車牌)在街上非法行駛，着他若再被扣錢，才正式報案。東網正向運輸署查詢事件。

此外，有傳媒亦收到其他車主指，指「易通行」實施首日，有車主先後2次被扣數，但當日該車主根本未有駕駛，車輛更未貼上車輛貼，仍然放在家中，只是開設了「易通行」帳戶，該車主同樣懷疑車牌被盜用，因為日前曾收過超速告票，但當時他正參加晚宴，並沒有駕駛。