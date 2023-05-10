東網揭300人等車返皇后山惹關注　運輸署承諾擴建巴士站兼派人視察

入伙近2年的粉嶺公屋皇后山邨及居屋山麗苑交通規劃失衡，居民倚重接駁港鐵粉嶺站的九巴78A長期爆滿。東網上周揭示在下班的繁忙時間出現300人長龍，有居民排足一句鐘才可登車，報道刊出後引起各方關注，運輸署亦「踢一踢、郁一郁」，承諾將擴建巴士站等改善情況，前日(8日)連同區議員及巴士公司等代表到名都巴士站實地視察，惟地區人士憂慮過往此類改建工程動輒數年，促請當局加大力度推行工程，務求在最短時間內完工便利居民。

北區區議會交通及運輸委員會主席高維基指，日前與運輸署、九巴及執法部門代表到粉嶺名都的78A巴士站實地視察，當中運輸署派出多名代表出席，期間他知悉會進行改善工程，包括移除花槽和擴闊巴士站，騰出空間讓居民候車，「幾百人企曬去樓梯排隊好似過海巴士咁，呢個係影響到民生嘅問題！」然而，目前仍待運輸署工程師回覆，未有確實開工時間，「以前同類工程要整幾年，但今次情況真係緊急，會再迫佢加強執行力，快啲開工！」

據他所知，運輸署正在設計圖則，相信短期很快完成，再交由公眾諮詢，預期最快兩星期會完成相關圖則，惟實際開工時間就未知，他相信移除後方的花槽會較容易處理，惟部分位置涉及樹木，需要移走樹木的話就會相對「棘手」。

高亦提到一些短期改善方案，如調整新運路一帶的交通燈時間，讓巴士行車更暢順，執法部門亦會加強打擊巴士站一帶的違泊車輛，務求令交通暢順。至於中長期方案，希望運輸署安排更多直接出入市區的巴士線作分流之用。早前亦有同事提出設置K巴(港鐵巴士)接駁居民到粉嶺港鐵站，惟顧慮到對現時巴士線發展有影響，並與78A功能重疊，故希望在現時服務作研究改善空間，是否有其他方面的服務提升。

運輸署發言人回覆東網指，為改善乘客候車環境，本署正計劃優化粉嶺名都外的巴士停車灣，包括移除粉嶺名都外的花槽以擴闊候車位置及加長巴士停車灣，並正透過民政事務處進行地區諮詢，上述工程預計於今年第三季開展。現時九巴第78A號線（皇后山—粉嶺站（循環線））、第78B號線（皇后山往上水（彩園 ）），以及專線小巴路線，提供接駁皇后山至附近港鐡站。目前粉嶺站已有公共交通服務前往附近港鐡站，暫時無需增加額外接駁港鐡站的路線。本署已促請營辦商密切留意各路線的運作情況及客量變化，適時進一步加強服務。