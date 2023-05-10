東方日報A1：大埔無老鼠　誰信食環署

港府滅鼠「得個講」，每年投資大量公帑捉老鼠，但本港仍鼠蹤處處，碩鼠橫行無忌。食物環境衞生署公布今年上半年全港一半地區的鼠患參考指數，26個監察點中有7個指數竟然為0%，當中大埔區的區內兩個監察點指數及分區指數更「清一色」錄得0%。議員及區議員直斥無人會相信食環署數據，更指區內其中一個監察點廣福道正是區內鼠患黑點，本報亦於該監察點範圍內的大埔墟街市發現鼠蹤，並拍得獨家圖片，篤爆0%指數，當局所謂「大埔無老鼠」實在令人匪夷所思。當局捉不到老鼠就當老鼠冇到，但蟲鼠專家指當局捉不到老鼠是因為其用錯方法，擺錯鼠餌。

食環署在全港19個分區劃設50個監察點，調查其鼠患情況。調查方法是在監察點內若干地點放置誘餌，通常是用繩吊着一片生番薯，再觀察該誘餌是否有被老鼠咬過，再將監察點內被老鼠咬過的誘餌數量，除以監察點內收回的誘餌總數，從而計算出各監察點的鼠患參考指數。

不過，食環署設置的生番薯誘餌早已被各界批評未能吸引老鼠進食，結果令鼠患參考指數的可信性大減。截至昨日，食環署公布26個有數據的監察點中，最嚴重的是沙田區沙角街監察點，達12.1%；其次是離島區長洲新興街監察點，達8.9%。

另外，有11個已公布的鼠患指數監察地點錄得飆升情況，其中九龍區再次成為重災區，如衙前圍道監察點的鼠患指數在去年下半年錄得12.2%，食環署採取改善措施後再量度發現降至2.1%，然而不足半年，指數於今年上半年回彈至8.2%，證明署方治鼠未能根治問題。同區的馬頭圍道監察點，指數亦錄得倍升情況，半年間由3.6%升至8.6%。

此外，有7個監察點的鼠患參考指數竟然為0%，例如在去年下半年指數為3.6%的大埔安埔路監察點，最新指數歸零，同區的廣福道監察點指數及大埔區的分區指數亦一樣錄得零。不過，本報記者昨到大埔多個地點視察，發現屬廣福道監察點範圍內的大埔墟街市，晚上商販收攤後隨即有老鼠出沒「搵食」。

香港蟲害管理學會主席陳澤森直言老鼠無可能「歸零」，質疑食環署將鼠餌放錯位置，例如周圍環境有其他食物，包括食肆廚餘等，都會影響鼠餌對老鼠的吸引力；若鼠餌放於人多車多的環境，亦會嚇走老鼠。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣表示，鼠患參考指數的計算方法在過去被質疑存在局限，建議當局檢討其有效性及監察地點，並善用社區人士及市民的「情報」，讓防治鼠患工作能對症下藥。

大埔區議員區鎮濠對「大埔無老鼠」覺得匪夷所思，他指廣福道監察點一帶正是區內鼠患黑點，經常有舊樓居民投訴老鼠入屋，而該帶菜檔、食肆集中，亦是老鼠溫床。他稱，有一晚在廣福坊垃圾站下車，竟驚見數十隻老鼠在渠內聚集，頓然令他毛骨悚然。大埔區議會環保、漁農、工商、食物及衞生委員會今日將舉行會議，當中會討論大埔區環境衞生問題，區指會跟進相關情況。

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