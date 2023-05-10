公屋富戶政策漏洞多　議員斥1年暫住期過長　倡縮減逾一半期限

消息指，房委會早前檢討公屋富戶政策，有意收緊持「定期暫准居住證」富戶的暫住時間，因有一半持暫住證的富戶會趁搬遷限期前，利用12個月暫住期作資產轉移，以便再符合公屋資格。議員江玉歡今早(10日)在電台節目表示，同意檢討有關措施，因為12個月的暫住期過長，一般業主要求租戶遷出也不設一年通知，但她強調也不應完全取消暫住期，可直接縮短至3至6個月，方便相關人士有時間搬屋，以免「突然變窮光蛋。」

江續指，為堵塞公屋富戶政策的漏洞，當住戶達到「富戶」標準後，即使在「暫住期」重新符合入住公屋的資格，不論他們以任何方式轉移資產，當局都應該要求他們遷出，不可再住公屋。另外，她舉例指，不時在公屋停車場見到「靚車」，相信屬於公屋租戶，反映房委會沒有好好審查租戶的入息及資產。加上現時公屋「難入難出」，希望在公屋供應增加、市民上樓時間加快後，可就收緊公屋租戶入住10年內毋須作資產申報的政策檢討，另收緊富戶政策的入息及總資產限額。她強調，「等要等好耐，入咗去就發達」的觀念並不可取。

現時政策下，公屋租戶在入住10年後需申報資產，並在之後每兩年再申報一次，若租戶入息或資產限額超出要求，房屋署將發出遷出通知書，但會酌情批出「定期暫准居住證」，富戶可以市值租金繼續租住公屋，最長可達12個月。據知現時房委會約有80人持有「定期暫准居住證」。