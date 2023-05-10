林健鋒指有旅客每日吃同樣餐食　政府稱旅監局5.1長假期零投訴

有議員早前指不少內地平價團塞爆舊區，更有旅客要在街頭立食兩餸飯文化體育及旅遊局副局長劉震今（10日）在立法會上指在5.1長假期間，旅監局收到零投訴，共接受453個旅遊團登記，累積近14,000旅客，為防止對社區居民造成滋擾，已加強人手巡查及檢視旅客用膳及強制買賣情況。有議員擔心本港旅遊界復甦人手短缺問題及酒店價格飆升等，局方指應對人力短缺有中短期應對方案包括適度輸入外勞、要求僱員再培訓局提供超1000個培訓名額及撥款一億港元作為旅遊從業者培訓預算。

身兼行政會議成員的議員林健鋒提出有關旅遊業健康發展的質詢，他指收到投訴指部分旅遊團安排旅客每天吃一樣的餐食，質疑旅客回去如何講好香港故事。劉震表示本港遊客在遊港前會有用膳及行程詳情表，遊客多數是因應自身需求做的自願選擇，而內地及外海皆有同樣情況，要視乎旅客留有的預算和意願需求等。

議員謝偉俊指本港旅遊從業者流失，針對短期人手培訓及資源投放，批評政府在人力補充上沒有思量。有勞工背景的議員吳秋北亦補充，政府一味輸入旅遊外勞，只會讓旅遊從業者更水土不服，需長遠規劃，促局方盡快安排人力資源，及時培養本地旅遊人才提振旅遊發展質量。

批發及零售界議員邵家輝指之前因旅遊巴不足，不少遊客打道回府，質疑政府培訓旅遊業課程有多少人參與，是否需要外勞幫助。當局回覆指培育人才需多管齊下，除了院校培訓課程外，業界需保持聯繫，需多發掘旅遊資源，促進旅遊多元發展，並指旅遊代理商貸款計劃已接受一部分申請，短期支援業界包括增人力資源等。

對於旅遊體驗上，議員梁熙指本港酒店價格高企，旅客量僅恢復疫情前的50%至60%，但酒店價格卻高企讓不少遊客卻步，多數酒店在疫情期間倒閉，促政府有支援措施維持酒店房間供應量，包括收購舊樓等。圖說：謝偉俊指本港旅遊從業者流失，批評政府在人力補充上沒有思量。